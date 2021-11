Rapallo: associazioni, azzerati i canoni comunali fino al 31 dicembre - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo

Questa mattina la giunta comunale ha approvato la proroga dell’azzeramento dei canoni di affitto di locali comunali alle associazioni cittadine fino al termine del 2021.

La stessa misura era stata introdotta nel marzo 2020 e prorogata, di volta in volta, fino ad oggi. Nonostante la progressiva ripartenza infatti, sono stati introdotti protocolli e linee guida nazionali che hanno determinato una minore possibilità di svolgere attività, un conseguente calo dei tesserati e delle capacità di autofinanziamento.

“Supportare il mondo dell’associazionismo locale che tanto agevola il lavoro della pubblica amministrazione è di fondamentale importanza – dichiara l’assessore a bilancio e patrimonio Antonella Aonzo – Nonostante questa misura rappresenti uno sforzo non secondario per le casse comunali, siamo convinti che sia utile alle nostre associazioni e ai tanti cittadini tesserati che usufruiscono di servizi fondamentali e partecipano ad attività sportive, culturali e ricreative di grande livello. Nel caso in cui un’associazione avesse già effettuato il pagamento verrà effettuato un rimborso automatico da parte degli uffici comunali”.