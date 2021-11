Portofino: "Direttiva Bolkestein, noi l'abbiamo gestita e risolta così" - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Portofino

Che il diritto europeo e l’articolo 12 della Direttiva “Bolkestein” (peraltro già attuata dal nostro Legislatore con il Decreto 59/2010) fossero di diretta applicazione anche da parte degli uffici amministrativi era un dato noto al Comune di Portofino alla luce di tutte le sentenze esaminate che, negli anni, sono state pronunciate dalla Corte di Giustizia, dalla Corte Costituzionale e dal Consiglio di Stato.

Quindi la Sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato pubblicata ieri non è un fulmine a ciel sereno. Proprio per questo, l’anno scorso, avvicinandosi la scadenza del 31.12.2020, la nostra Amministrazione comunale ha deciso di affrontare “il problema”: la Legge 145/2018 era ingestibile.

Così, abbiamo iniziato con una Delibera di Giunta di Indirizzi che ha invitato l’Ufficio preposto ad attenersi ai principi della Corte di Giustizia espressi nella pronuncia del 14.07.2016 (Promoimpresa e Melis), ossia evitare il ricorso a proroghe generalizzate e verificare le varie situazioni.

Quindi, l’Ufficio competente ha adottato una serie di determinazioni: in particolare, sono state autoassegnate al Comune le aree portuali asservite allo svolgimento di servizi pubblici, mentre i titoli sugli altri specchi acquei, suscettibili di sfruttamento economico (per ormeggi e attività similari, ecc.), vista la loro altissima contendibilità da parte di operatori privati, sono stati aperti al mercato.

In pratica, coloro che avevano interesse ad ottenere una concessione demaniale marittima dovevano attivare la procedura prevista dal Codice della navigazione e, in caso di domande concorrenti/ sovrapposte, si sarebbe dato corso a valutazioni comparative. E così è stato fatto.

Tutto l’iter è stato condotto con trasparenza senza mai sottrarsi a pubblicità. La decisione non è stata semplice e forse anche impopolare, ma era la soluzione che abbiamo ritenuto più corretta e sincera nell’interesse di tutti, ritenendo controproducente, per gli stessi imprenditori privati, continuare a lasciarli in balia di aspettative non più coltivabili.