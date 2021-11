Covid: crescono di 4 i nuovi casi in Asl4, sono 36 - LevanteNews

Sono 36 i casi in Asl 4 e 11 gli ospedalizzati nell’area del Tigullio. Intanto in base ai flussi Alisa-Ministero della Salute con 5411 in più, giungono a 1.742.920 i tamponi molecolari effettuati, mentre sono 1.007.905 i tamponi antigenici rapidi (9029). Il totale dei casi positivi è 116.309 (+431), mentre gli attuali sono 2948 (259).

Sono 112 (1) i ricoverati in ospedale di cui 10 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 1503 (90) persone mentre i guariti sono 108.928 (171). I decessi sono 4433. I vaccini somministrati sono 2.329.057.

Da Regione Liguria

Si precisa che nel periodo tra il 4 e il 7 novembre, si sono verificati problemi tecnico informatici nella trasmissione dati ad ALISA. Pertanto, nel flusso odierno, sono state allineate 159 positività, di cui n.154 di ASL 5.