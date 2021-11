Chiavari: "Memo Anniversary", mostra fotografica all'Economica - LevanteNews

Da Tiff-TigullioFotoForum

Sabato 13 novembre, alle ore 17, si inaugura a Chiavari, nello spazio espositivo “Galleria Gian Francesco Grasso” della Società Economica, la nuova mostra fotografica del collettivo TIFF-TigullioFotoForum dal titolo “Memo Anniversary”.

Anche questa mostra, è stata allestita dal collettivo in una forma molto insolita, dove le foto vengono inserite in ambientazioni particolari. Nasce da un progetto per la creazione di un calendario fotografico perpetuo, cioè un calendario dove annotare ogni ricorrenza importante, che dura negli anni (Memo), e nel quale le dodici pagine dei mesi sono illustrate da composizioni fotografiche create dai soci del collettivo e arricchite da brevi testi, frutto dell’amichevole collaborazione con Valeria Corciolani.

La nuova Galleria vedrà esposti dodici diversi allestimenti ispirati alle pagine del calendario, che verrà presentato nell’occasione.

Vi aspettiamo dunque alla mostra “Memo Anniversary”, presso la Galleria Gian Francesco Grasso in P.zza S. Giovanni, 3 a Chiavari, dal 13 al 21 Novembre, nei seguenti orari: da lunedi a venerdi ore 15 – 19, sabato e domenica ore 10 – 19.