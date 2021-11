Chiavari: le vie della Liguria nella storia profonda - LevanteNews

Roberto Maggi, già direttore del Museo Archeologico di Chiavari, ha tenuto una conferenza, promossa dall’associazione “O Castello” sul tema “Vie per terra e vie per mare nella storia profonda della Liguria”, dove – avverte Maggi – storia profonda è l’espressione che dovrebbe sostituire il termine obsoleto “preistoria”. Gli studiosi, e gli archeologi in particolare, ricostruiscono le vicende umane prima dell’invenzione della scrittura, sulla base dei reperti che raccontano molto più di quello che possiamo immaginare noi profani.

Le vie, argomento dell’intervento di Maggi, sono in realtà dei percorsi e quelli di terra non si possono neppure chiamare sentieri perché la popolazione di circa 7800 anni fa non era in grado di mantenere efficienti le vie di comunicazione, infatti i percorsi sono quasi sempre sui crinali che uniscono Sanremo alla Spezia; i crinali sono meno esposti all’erosione e la vegetazione vi è meno fitta. È molto interessante seguire le rotte attraverso le quali l’agricoltura e la pastorizia sono giunte nei nostri territori, insieme a materiali preziosi come l’ossidiana o la metaofiolite ad alta pressione, originaria del Monviso e del Beigua. Incuriosiscono anche le due coppelle (termine con cui gli archeologi definiscono scanalature rotonde in rocce di grandi proporzioni) riscontrate in una pietra fitta del Ramaceto, cioè quello che sembra un masso erratico ma che forse era una mira, cioè un punto di riferimento per le mappe mentali che guidavano marinai e pedoni che percorrevono il Mediterraneo e l’alta via dei monti liguri.

Affascinante anche tutto il discorso sulla ritualità come strumento per trasmettere le conoscenze acquisite nelle tecniche agricole, nell’uso dei metalli e in ogni altro campo in cui l’assenza di scienza e scrittura non permetteva di trasferire con strumenti adeguati le abilità conquistate alle generazioni successive.