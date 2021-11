Chiavari: "I Consultori familiari e l'indagine non eseguita dalla Asl-4" - LevanteNews

Da Johanna Caminati Engstrom e Alessandro Pasquetti, portavoci del Comitato “Tigullio Possibile“

Il giorno 11 verrà proiettato a Chiavari il film antiabortista “Unplanned” organizzato dall’associazione Provita & famiglia che si schiera contro la libera scelta delle donne riguardo la sessualità e la procreazione.

Come Tigullio Possibile siamo vicini a “Non una di meno” di Genova che sollecita la Sindaca Dott.ssa Stanig quale responsabile della salute delle cittadine e dei cittadini ad attivarsi al fine di monitorare l’operato dei consultori dell’Asl 4 e il grado di applicazione della Legge 194 sul suo territorio, rispetto alle liste d’attesa e alla presenza di obiettori, all’uso della pillola abortiva RU486, al clima di accoglienza professionale delle donne che ricorrono all’IGV, ai dati sugli aborti dovuti alla nocività del posto di lavoro o sul numero di aborti clandestini.

Ci chiediamo: come mai la Asl 4, di cui Chiavari fa parte, non ha partecipato all’indagine nazionale dell’Istituto Superiore di Sanità sui consultori famigliari? Perché Regione Liguria è inadempiente sulla relazione annuale sulle attività svolte dai Consultori famigliari e come può dunque fare seria programmazione senza valutare i risultati?