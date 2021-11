Calcio/ Shevchenko e la sua umiltà: "La salvezza? Soltanto con il lavoro" - LevanteNews

“Il lavoro è l’unica via per arrivare alla salvezza, il mio obiettivo è dare il massimo per raggiungerla”: Andrij Shevchenko, allenatore del Genoa, nella conferenza stampa di presentazione al Ferraris, ha voluto ribadire più questo concetto. Chiamato dalla nuova proprietà americana ha accettato il nuovo progetto ed è pronto alla sua prima avventura in una panchina italiana.

Il tecnico ucraino ha lanciato un appello ai tifosi che ha già avuto modo di vedere quando con la maglia del Milan ha calcato il campo del Ferraris: “Il loro supporto è importante, li aspetto allo stadio”.

Shevchenko ha già iniziato a lavorare sul campo pur senza i Nazionali: “I ragazzi sono disponibili, dobbiamo lavorare sodo per toglierci al più presto da questa posizione di classifica. C’è tanto da migliorare e soltanto con gli allenamenti possiamo fare tutto ciò”.

Una rosa che però a gennaio cambierà inevitabilmente volto come ha tenuto a ribadire il neo mister: “Ci saranno rinforzi, se vogliamo mantenere la categoria servono nuovi elementi”.