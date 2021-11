Calcio/ Seconda Categoria, Asd Rupinaro Sport: via Maiolino, ecco Parente - LevanteNews

Dall’Asd Rupinaro Sport

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Rupinaro Sport 2014 comunica di aver sollevato mister Massimo Maiolino dal suo incarico di allenatore della Prima squadra, iscritta al campionato di Seconda categoria. La Società biancoblù desidera ringraziare mister Maiolino per il lavoro svolto in questi due anni e mezzo, tra Femminile, giovanili e Prima squadra maschile, per l’impegno e la passione profusa sul campo. Tutta la società augura a Massimo il meglio per il prosieguo della sua carriera sportiva.

La guida tecnica della Prima squadra è stata affidata a Filippo Parente, in questa stagione già collaboratore di mister Maiolino e coordinatore tecnico del nostro settore giovanile. Mister Parente, con un passato da professionista, da giocatore ha militato nel Matera (serie C), Altamura (serie D), Ferrandina (Eccellenza-serie D), Pisticci (Eccellenza-serie D), Bernarda (Eccellenza), Matera (Eccellenza-serie D), Potenza (Eccellenza) e Miglionico (Promozione).

Tutta la società augura a Filippo un grosso in bocca al lupo per questa nuova avventura sportiva.