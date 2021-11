Sestri: “La pace di Dante” al MuSel per grandi e piccini - LevanteNews

Da Mediaterraneo Servizi

Palazzo Fascie Rossi, in collaborazione con il MuSel, il Sistema Bibliotecario Urbano e il Comune di Castelnuovo Magra, con l’organizzazione di Mediaterraneo Servizi, aderisce ai Kid Pass Days autunnali, evento dedicato ai bambini con il fine di favorire la lettura all’interno dei musei. Il tema è “Avventure tra le pagine. Leggiamo al Museo”, un grande evento diffuso in molti musei e spazi culturali delle maggiori città italiane che il 12-13-14 novembre 2021 si animeranno con tante letture creative, laboratori e visite speciali dedicate alle famiglie e ai loro bambini. Diverse iniziative sviluppate con lo scopo di avvicinare le persone al mondo della cultura, valorizzando l’importanza del leggere insieme e scoprendo i numerosi musei italiani.

Quest’anno, in occasione del settecentenario dalla morte di Dante Alighieri, domenica 14 novembre alle ore 15.00, presso la sala Bo di Palazzo Fascie Rossi, sarà presentato il libro tattile “La pace di Dante” commissionato dall’amministrazione Comunale del Comune di Castelnuovo Magra e realizzato da Le Carlotte, l’associazione culturale interamente al femminile di Sarzana.

La pace di Dante è un libro in tessuto, composto da nove pagine, accompagnato da un audio-libro e dalla riscrittura in favola a cura di Roberta Petacco (guida turistica e appassionata studiosa di storia locale) della vicenda storica sulla “Pace di Castelnuovo Magra” atto che mise fine ad una lunga serie di conflitti tra i Vescovi di Luni e i Marchesi Malaspina e che ebbe come portavoce proprio Dante Alighieri. A presentare l’intero progetto sarà l’Assessora alla Cultura di Castelnuovo Magra Katia Cecchinelli e Roberta Petacco, ideatrice della favola.

Alle ore 16.00, l’appuntamento proseguirà nelle sale del MuSel con la lettura del libro tattile, a cura di Roberta Petacco e dedicata soprattutto ai più piccini (a partire dai 4 anni) ai quali sarà donato un piccolo ricordo della giornata. Il Comune con la realizzazione del libro tattile è voluto partire dai più piccoli proprio per lasciare un ulteriore messaggio di accessibilità e di valore dato all’educazione, alla lettura e alla cultura da trasmettere a tutti fin da bambini.

L’iniziativa è gratuita ma sono necessarie la prenotazione al n. 0185.478530 o all’email iat@mediaterraneo.it e l’esibizione del Green Pass.