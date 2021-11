Regione: promozione della Liguria, dibattito in Consiglio - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo la cronaca della seduta pomeridiana riguardo il decreto legge 95 sulla Promozione del territorio ligure

Nella seduta pomeridiana è proseguito il dibattito sul Disegno di legge 95 “Interventi Regionali di Promozione del Territorio Ligure” ed è iniziata la votazione degli articoli.

Sergio Rossetti (Pd-Articolo Uno) ha criticato, in particolare, la richiesta della procedura di urgenza per rendere operativa la legge in quanto questa procedura avrebbe limitato il confronto con tutte le categorie.

Selena Candia (Lista Ferruccio Sansa presidente) ha avanzato perplessità sull’efficacia della norma, anche in relazione agli scarsi finanziamenti e alla effettiva visibilità internazionale delle squadre di calcio liguri, e ha lamentato l’assenza di approfondimenti sui diversi aspetti del provvedimento.

Luca Garibaldi (Pd-Articolo Uno) ha lamentato lo scarso coinvolgimento della minoranza nell’iter del provvedimento in commissione che – ha detto – rischia di essere, oltre che improduttivo e approssimativo, anche frettoloso.

Gianni Pastorino (Linea Condivisa) ha sostenuto che la giunta, quando affronta i temi della comunicazione regionale, mancherebbe di trasparenza e, rispetto al caso specifico, ha dichiarato che occorrerebbero capitali molto maggiori e uno sforzo programmatico molto più importante per promuovere davvero la Liguria a livello internazionale.

Angelo Vaccarezza (Cambiamo con Toti presidente) ha replicato alle obiezioni dei consiglieri di minoranza e, in particolare, ha rilevato che, comunque, le squadre di calcio liguri, che potrebbero veicolare il messaggio promozionale, hanno una visibilità almeno nazionale. Il consigliere, inoltre, ha smentito che il provvedimento sia una forma di sostegno alle società sportive di massima serie.

Paolo Ugolini (Mov5Stelle) ha ricordato il rifiuto, in commissione, da parte della maggioranza di audire alcune associazioni di categorie che – ha detto – avrebbe permesso di conoscere il loro parere circa l’efficacia del provvedimento e per valutare eventuali alternative. Il consigliere, inoltre, ha rilevato che il dispositivo sarebbe estremamente generico.

Alessandro Bozzano (Cambiamo con Toti presidente) ha accusato la minoranza di avanzare obiezioni strumentali e ha ribattuto all’accusa della mancanza di audizioni delle categorie in commissione sottolineando che, trattandosi di una variazione di bilancio, le cifre messe a bilancio per il provvedimento non venivano sottratte ad altre categorie, de che il disegno di legge è, dunque, frutto di una scelta puramente politica.

L’assessore Marco Scajola, su delega del presidente della giunta Giovanni Toti, ha difeso le finalità del disegno di legge che – ha detto – intende promuovere la Liguria, soprattutto dopo il crollo del ponte Morandi e l’emergenza Covid-19, rilanciare l’immagine della regione e mettere in campo azioni positive per il suo sviluppo economico e turistico. Scajola ha sottolineato che il disegno di legge ha avuto il consenso compatto di giunta e maggioranza.

Nel corso della votazione del primo articolo e di un emendamento al secondo articolo, presentato da Roberto Centi (Lista Ferruccio Sansa presidente) e sottoscritto dai gruppi di minoranza, sono intervenuti anche Ferruccio Sansa (Lista Ferruccio Sansa Presidente), Davide Natale, Luca Garibaldi e Roberto Arboscello del gruppo Pd-Articolo Uno, Fabio Tosi (Mov5Stelle) e Sandro Garibaldi (Lega Liguria-Salvini).