Rapallo: "Ritorna il Giro d'Italia sarà una grande festa" - LevanteNews

Il Giro d’Italia torna a Rapallo. Questa volta arriverà da Chiavari dove la via Aurelia sarà messa finalmente in ordine anche nel tratto zoagliese. I ciclisti transiteranno da Rapallo spingendosi fino a Santa Maria del Campo per poi risalire a Ruta attraverso la strada di San Martino di Noceto. Era il 5 maggio 2011 quando il Giro d’Italia fece tappa a Rapallo. Una tappa in cui il clima di festa si tramutò in lutto per la morte, a Mezzanego, del ciclista belga Wouter Weyllandt che Rapallo ricorda ogni anno.

Dice il sindaco Carlo Bagnasco: “Sono state da poco rese note le tappe della prossima edizione. Nel corso della “Parma – Genova” del 19 Maggio 2022 la celebre corsa rosa transiterà anche dalla nostra Città. Sarà un’ottima occasione per il territorio. L’evento, una delle competizioni sportive più iconiche al mondo, attirerà infatti moltissimi appassionati così come già avvenuto nel 2015.