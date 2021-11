Portofino: gestione del porto al Comune, il Tar conferma - LevanteNews

Ieri il Tar Liguria Sezione I, si è pronunciato in favore del Comune di Portofino, respingendo integralmente il ricorso promosso da Nautica Boldrini. Il Tar Liguria ha riconosciuto che il Comune è legittimato ad affidare a sé stesso le concessioni demaniali marittime che costituiscono l’area portuale e a gestire direttamente i servizi.

Il sindaco Matteo Viacava è visibilmente soddisfatto: “Sono contento di questa pronuncia, che considero giusta e ben motivata. Arriva dopo una procedura amministrativa che ha richiesto tanto studio, lavoro e coraggio. Per questo ringrazio anche i miei avvocati, Giuseppe Pericu e Daniela Adamo (Studio Mariconda-Genovesi) che ci hanno accompagnato in questo iter passo per passo. Ora possiamo andare avanti con il programma amministrativo che ci erano proposti. E’ giusto che il porticciolo rimanga nelle mani sicure del Comune”.