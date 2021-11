Ne: sicurezza stradale, chiesta l'installazione di specchi - LevanteNews

Dal Gruppo Unità Democratica di Ne riceviamo e pubblichiamo il testo di un’interrogazione con richiesta di risposta scritta ad oggetto richiesta installazione specchi in località Contrada.

I sottoscritti consiglieri comunali del Gruppo Unità Democratica, a seguito di diverse segnalazioni giunte dai concittadini a riguardo di diversi gravi uscite di carreggiata di autoveicoli in loc. Contrada, con la presente interrogazione chiedono di installare due specchi parabolici, per garantire maggiore sicurezza nell’immissione di autoveicoli dai civici 97,99,103,105, unica uscita e dal civico 159 di via Giuseppe Garibaldi.

Si chiede inoltre, a codesta civica amministrazione se non ritenga opportuno attivare un controllo sulla velocità e di verifica di rispetto del codice della strada, naturalmente in sinergia con altri enti in primis la proprietà della strada e/o altre forze dell’ordine deputate a ciò tutto questo per prevenire gravi situazioni di pericolo o incolumità di tutti i cittadini o utenti.

Distinti saluti.

Il Gruppo Unità consiliare Democratica per Ne

Bertani Marco

Nobile Giuseppe

Cassinelli Alessandro

Firmato Il Capogruppo: Marco Bertani