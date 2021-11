Dal comune di Mezzanego

Prima e dopo da Battiluino grazie agli operatori di Aprica che oggi 09 novembre2021 hanno rimosso ulteriori ingombranti in giro per il territorio comunale. Non sono due lavatrici prodotte da chi vive nella frazione…

Ricordiamo il numero gratuito e verde per chiamare Aprica per effettuare il ritiro 800437678 teniamo pulito Mezzanego. Grazie per chi collabora e usa il buon senso