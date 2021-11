Cinque Terre: buona annata per il vino, cresce la produzione di uva - LevanteNews

Dai Carabinieri Parco Nazionale delle Cinque Terre

Sarà una buona annata per il vino delle Cinque Terre. Il quantitativo di uve messe ad appassire per produrre il prezioso Sciacchetrà (36.708 kg) è stato superiore a quello dell’anno scorso (35.517 kg) e di poco inferiore al 2018 (37.312 kg), annata particolarmente favorevole. Il frutto per il vino bianco (214.981 litri) è stato circa il 17% in più dell’anno precedente (182.931 litri). Dal 2000 ad oggi, il 2007 risulta l’anno di massima produzione di uve per Sciacchetrà (45.515 kg).

Sono i numeri forniti dal reparto Carabinieri Parco Nazionale delle Cinque Terre e della stazione Parco Cinque Terre, che come ogni anno hanno controllato l’intera produzione dei vini dopc Cinque Terre e Cinque Terre Sciacchetrà. Entrambi derivano da uve qualità Bosco, Albarola e Vermentino coltivate e vinificate sui terrazzamenti della Riviera Spezzina, famosi nel mondo. Proprio in virtù del pregio e del limitato quantitativo di vino prodotto, i Forestali verificano tutta la produzione per contrastare le frodi e promuovere le produzioni conformi al disciplinare di produzione.

In particolare, in periodo autunnale i militari verificano i quantitativi sia di uva posta ad appassire (ingrediente dello Sciacchetrà), che di vino ottenuto dalle uve dell’anno precedente, nonché di vino bianco dell’annata. Gli uomini dell’Arma certificano non vengano utilizzate uve o vino d’altra provenienza. Nel corso dell’anno si estendono i controlli agli esercizi commerciali e ai vigneti iscritti all’Albo della DOC. Nel 2021 delle 31 aziende produttrici, 21 hanno vinificato il Cinque Terre DOC, 16 hanno selezionato e messo in appassimento uve per la produzione di Sciacchetrà, una ha vinificato circa il 45% dell’intera produzione di vino Bianco Cinque Terre.

Durante la vendemmia sono stati eseguiti 25 controlli in 16 giornate, con una sola sanzione per irregolarità documentale. Gli accertamenti, oltre a monitorare una produzione agroalimentare e territoriale d’eccellenza, diffondono una corretta informazione, prevengono le condotte dolose, verificano l’effettiva corrispondenza tra designazione e contenuto dell’imbottigliato, valorizzano le aziende produttrici, rassicurano il consumatore dell’autenticità e del valore dell’acquisto, garantiscono il buon fine degli investimenti sostenuti dall’Ente Parco per promuovere l’attività agricola tradizionale.