Camogli: i bambini e i presepi costruiti dai marinai sui velieri - LevanteNews

Un’idea originale che verrà realizzata insieme ai bambini, sempre fantasiosi e creativi, di asilo, materna e classi elementari. Farida Simonetti, curatrice dell’esposizione di ex voto allestita nel chiostro adiacente al Santuario del Boschetto di Camogli, da domani inizierà un tour nella scuola materna di Ruta, quindi all’Asilo Umberto I° e poi nelle classi della scuola elementare.

Spiegherà innanzitutto che cosa erano i velieri, che rotte percorrevano, che cosa trasportavano. Metterà al centro i marinai che potevano anche restare per anni distanti dalle loro famiglie. A Natale la lontananza da queste diventava più struggente. A bordo non avevano certo panettoni e moscato per festeggiare la ricorrenza. Probabilmente la malinconia aveva il sopravvento. Erano uomini di fede, quindi è facile cercassero di simboleggiare la Natività magari allestendo un piccolo presepio utilizzando il pezzo di una vela, legno, un tratto di sagola, ciò che poteva creare l’immagina della Madonna, San Giuseppe e il bambino Gesù.

Gli scolari saranno invitati a creare collettivamente, classe per classe, secondo la loro inventiva, il presepe che i marinai, probabilmente loro antenati, costruivano con il materiale trovato nei velieri sempre spartani nei loro arredi e attrezzature. Sarà interessante vedere come i bambini interpreteranno questo compito. L’idea, abbracciata con entusiasmo da Farida Simonetti, è partita dal Comitato del Boschetto.