Calcio/ Samp, niente ribaltone in panchina: Ferrero punta sulla continuità - LevanteNews

La Sampdoria va avanti con Roberto D’Aversa: nonostante le sei sconfitte in otto giornate e il terzultimo posto in classifica il presidente Massimo Ferrero rinnova la fiducia all’attuale tecnico.

D’Aversa guiderà la squadra (senza i nazionali) alla ripresa degli allenamenti e sarà al suo posto in panchina nella delicata sfida all’Arechi contro la Salernitana domenica 21 novembre alle 15.

Al momento sia Giampaolo (ipotesi remota per la richiesta di contratto e ingaggio) che Iachini restano in stand by in attesa di capire se un eventuale nuovo ko contro la formazione allenata da Colantuono faccia propendere la dirigenza per un cambiamento.