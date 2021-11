Balneari: concessioni fino a tutto il 2023; il governo deve decidere entro tale data - LevanteNews

Il Consiglio di Stato riunito in seduta plenaria ha deciso: le attuali concessioni demaniali marittime potranno continuare fino al 31 dicembre 2023. Ciò per “consentire a Governo e Parlamento di approvare doverosamente una normativa che possa finalmente disciplinare in conformità con l’ordinamento comunitario il rilascio delle concessioni demaniali”.

Una proroga al 31 dicembre 2023 per “evitare l’impatto sociale ed economico della decisione”.

A partire dal 31 dicembre 2023 “tutte le concessioni demaniali dovranno considerarsi prive di effetto, indipendentemente da che vi sia – o meno – un soggetto subentrante nella concessione”. E da quella data non saranno possibili ulteriori proroghe.

Secondo il Consiglio di Stato la concorrenza “è estremamente prezioso per garantire ai cittadini una gestione del patrimonio nazionale costiero e una correlata offerta di servizi pubblici più efficiente e di migliore qualità e sicurezza, potendo contribuire in misura significativa alla crescita economica e, soprattutto, alla ripresa degli investimenti di cui il Paese necessità”.

Si possono azzardare varie considerazioni. Dopo il Tar del Lazio che decide i confini del parco nazionale di Portofino, abbiamo il Consiglio di Stato che stabilisce la fine del rinnovo delle concessioni. I giudici, suppliscono all’assenza della politica.

Per due anni è probabile che nessun concessionario esegua la manutenzione delle strutture.

La legge Centinaio è carta straccia.

Il governo avallerà la decisione del Consiglio di Stato?

Di seguito la sentenza del Consiglio di Stato

Sentenza Adunanza Plenaria n 18-2021