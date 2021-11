Chiavari: delitto Nada Cella, le minacce dell'indagata alla criminologa - LevanteNews

Delitto Nada Cella. Al vaglio della Procura anche i messaggi che Annalucia Cecere, ora indagata per l’omicidio, aveva inviato nel 2019 a Antonella Pesce Delfino, la criminologa che dopo avere esaminato il fascicolo, ha fatto riaprire il caso. Di seguito il testo dei messaggi.

“Senti, non fare la finta tonta eh… hai capito con me… Ora faccio riaprire il caso, stai tranquilla… anzi ho saputo adesso da Chiavari… parlato ora con la polizia di Chiavari che forse è stato già riaperto il caso, sta tranquilla… ti ci trascino per i capelli, eh? Poi ti faccio fare le domandine, indovina indovinello.. quale zoccola è venuta a casa mia?”. “Ma dai non fare la finta tonta. stronza… ma come facevi a sapere che uscivo con (…) e di tutti i c… miei e con quello bassino con (…) Come facevi a saperlo? Hai paura, eh? adesso son qua, non ti preoccupare”.