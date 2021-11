Recco: 10 novembre, il suono della sirena ricorderà il primo bombardamento - LevanteNews

Il 10 novembre 1943 il primo tragico bombardamento su Recco da parte degli angloamericani nel tentativo di distruggere il viadotto ferroviario e interrompere così i rifornimenti alle truppe naziste. Bombardamento inatteso perché la cittadina era considerata sicura, tanto che ospitava molti sfollati genovesi; quella sera non suonò neppure la sirena che avrebbe dovuto annunciare l’arrivo dei bombardieri: chi era incaricato di farlo era al cinema

Chi ha descritto con efficacia quel primo bombardamento è un certo Zunino, caposquadra dei vigili del fuoco di Nervi, il primo a raggiungere Recco dopo la strage. La testimonianza, che Levante News ha pubblicato integralmente in passato, è contenuta nel libro “Genova 1940-1945 – Memorie del 36° Corpo dei Vigili del fuoco”. Lo hanno scritto Massimo Stucchi e Mario De Lucchi, due vigili del fuoco. Il volume, eccezionale testimonianza del periodo, fu stampato in economia dalla Provincia di Genova per volere di Giuseppe Piero Fossati allora commissario della Provincia che ne aveva patrocinato la stampa assieme alla Direzione generale dei Vigili del fuoco. Un libro forse introvabile, che riporta una testimonianza eccezionale e che tutti i recchesi dovrebbero avere nella loro biblioteca.

Ricordiamo che Recco mercoledì prossimo, 10 novembre, ricorderà quella drammatica notte con un concerto della Filarmonica Rossini che si tiene nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista alle 21. Un’ora dopo un intervento del sindaco Carlo Gandolfo e la deposizione di una corona di allora e una preghiera all’altare dei Caduti.