RASSEGNA STAMPA. Contagi covid in crescita anche nell'Asl 4 - LevanteNews

Oggi, lunedì 8 novembre, auguri a Goffredo. Mercati settimanali: Recco; Riva Trigoiso. Proverbi: “La bellezza è effimera”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Pianeta covid: “Ieri altre 16 infezione nell’Asl 4; cinque le persone ricoverate”.”Inchiesta del Secolo: nei ristoranti non si entra senza Green pass” (Chiedono anche il documento di identità?); “Terze e prime dosi a Recco, il via alla campagna vaccinale”. (Commento. Si tende in genere a dare grande risalto alle iniziative assunte per prevenire il covid; la nostra insistenza nel sottolineare che i contagi ci sono sempre stati, e che ora sono in aumento, è dovuta alla necessità di rendere nota la reale situazione ai lettori che si possono salvaguardare, anche se vaccinati, con l’uso della mascherina e il mantenimento della distanza). Agricoltori e allevatori: allarme per le materie prime sempre più care.

Chiavari: “Ascoltati dieci sacerdoti”; “I dossier di Nada Cella e Gabriella Bisi, relativi a due delitti chiavaresi irrisolti, non furono mai trasferiti a Genova”. Chiavari: A-12, raffica di chiusure notturne.

Recco: gastronomia di eccellenza in vetrina a Fattore comunale. Recco: Amiu ha inviato 200 nuovi bidoni.

