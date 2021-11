Lavagna: scontro auto-monopattino, conducente grave al San Martino, veicoli sequestrati - LevanteNews

Scontro in piazza Cordeviola a Lavagna tra un’auto e un monopattino il cui conducente, un trentenne, ha avuto la peggio. Rapido intervento del 118 con la Croce Rossa di Lavagna. Al paziente è stato riscontrato un trauma facciale, uno cranico ed uno addominale. Il medico lo ha inviato in codice rosso al pronto soccorso del San Martino. Intervento della polizia locale che ha sequestrato sia l’auto sia il monopattino; ha inoltre informato la Procura di quanto avvenuto. Gli agenti stanno interrogando l’autista dell’auto, uscito illeso e cercando testimoni. Il trentenne non avrebbe indossato il casco.Quello di Lavagna è l’ennesimo grave incidente dopo che è stato sdoganato l’uso dei monopattini nella viabilità ordinaria.