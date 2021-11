Dal comune di Lavagna

Dalle ore 7:00 alle ore 19:00 di mercoledì 10/11/2021, saranno interdette la circolazione e la sosta in via Brigate Partigiane, nel tratto compreso tra il civico 31 ed il civico 30, per effettuare in sicurezza i lavori di montaggio della gru presso il cantiere attualmente esistente dell’ex pensione albergo Cavi.