Chiavari: "Revisori conti, niente ricorso, ma chiediamo trasparenza" - LevanteNews

Da Davide Grillo, Referente Movimento 5 Stelle Chiavari

Oggi scade il termine per presentare l’eventuale ricorso presso il tribunale amministrativo contro la nomina della Dott.ssa Canepa a Presidente del Revisori dei Conti del Comune di Chiavari. Ci saremmo aspettati una rinuncia della stessa, dopo la nostra segnalazione, anche perché da diversi pareri legali che abbiamo richiesto il ricorso sembrerebbe fondato. In particolare l’accertamento della fondatezza dovrebbe essere interesse primario di altri professionisti con ugual qualifica, lesi da questa scelta arbitraria da parte dell’amministrazione.

Da parte nostra invece evitiamo i tribunali perché l’arena più consona è sempre quello del confronto politico più che delle carte bollate.

Riassumendo la vicenda ricordiamo che in data 27/08/2021, il giorno dopo il funerale del nostro sindaco Marco Di Capua, la dott.ssa Canepa presenta la candidatura al ruolo di Presidente del collegio dei revisori dei conti del Comune di Chiavari ed in questa lettera dichiara che l’invito a presentare la candidatura arriva dal Comune stesso.

Facendo un accesso agli atti però, abbiamo verificato che il comune non la ha invitata e neanche ha avviato procedure pubbliche di ricerca.

Il giorno della nomina, in consiglio comunale, l’unica altra candidata al ruolo, rinuncia alla candidatura lasciando la dott.ssa Canepa unica candidata e quindi la certa vincitrice.

La settimana successiva, la dott.ssa Ferrara, che ha rinunciato, diventa assessore al Bilancio del Comune di Chiavari.

Crediamo che in questa vicenda ci sia stata pochissima trasparenza verso la cittadinanza e che, politicamente, sia stata una brutta pagina per la storia chiavarese. Ci domandiamo: “come mai gli altri comuni, per la stessa carica, fanno ricerche pubbliche mentre qui non c’è stato nessun avviso?”

Altro quesito che ci poniamo è in merito all’opportunità di questa nomina, considerato che la dottoressa dovrà controllare l’operato della giunta guidata dal compianto Marco. Cosa succederebbe qualora trovasse qualche anomalia sul bilancio?

Avanti Chiavari certo, ma con più trasparenza!