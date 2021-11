Chiavari: esami sul motorino usato 25 anni fa dalla presunta assassina - LevanteNews

Esami sul motorino con cui, secondo gli inquirenti, Annalucia Cecere, indagata per l’omicidio di Nada Cella, si sarebbe allontanata, 25 anni fa, da via Marsala, dove aveva lo studio il commercialista Marco Soracco luogo del delitto. Il motorino era stato trasferito dalla Cecere da Chiavari a Boves; sequestrato dalla polizia l’estate scorsa, era custodito in un’officina di Cuneo. Le analisi sul motorino verranno eseguito con luminol nella speranza di trovare, dopo un quarto di secolo, tracce utili alle indagini.

Oltre Annalucia Cecere, difesa dall’avvocato Giovanni Roffo, sono indagati il commercialista Marco Soracco e la madre, difesi dall’avvocato Andrea Vernazza, che all’epoca avrebbero taciuto che commercialista e Cecere si conoscevano.

Come è noto le indagini che hanno portato alla riapertura del caso, sono state condotte da una criminologa pugliese, la bravissima Antonella Pesce Delfino coadiuvata dall’avvocato Sabrina Franzone. Ci si sarebbe aspettato che i parlamentari liguri interrogassero il Ministro di Grazia e Giustizia per capire perché un privato abbia raggiunto comunque un traguardo che gli inquirenti avevano mancato.