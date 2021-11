Chiavari: "Dal parco di Portofino alla gestione sanità" - LevanteNews

Da Luca Garibaldi consigliere e capogruppo regionale Pd riceviamo e pubblichiamo

Ciao,

in questi giorni si sta tenendo a Glasgow la Conferenza Annuale sul Clima, la COP 26. Aperta da uno straordinario discorso del documentarista Richard Attenborough, in cui si chiede di agire “non per paura, ma per speranza”, sarà la sede di discussione fondamentale per capire fino in fondo quali iniziative, concrete e immediate, si dovranno mettere in campo per contrastare la crisi climatica.

Una delle azioni emerse, inaspettatamente, è quella di rispondere all’aumento della CO2 con la riforestazione del nostro Pianeta: l’appello del 2019 “Un albero in più”, della comunità Laudato sì, guidato dal biologo Stefano Mancuso, è diventata una iniziativa globale. Mille miliardi di alberi da piantare entro il 2030, per rispondere al principio “più foreste, meno gas”.

Cosa può fare ogni territorio? Prepararsi ad agire. Individuare luoghi dove procedere con questa iniziativa (gli alberi trattengono la CO2 presente in atmosfera e compensano le emissioni), sensibilizzare istituzioni e soggetti privati in questa campagna. Da un po’ di tempo sta aspettando di essere discussa una mia proposta di legge sulla forestazione urbana: piantare ogni anno 1 albero per ogni ligure. Un milione e mezzo di alberi, con una procedura aperta e rapida.

Ora la sfida è ancora più ambiziosa, ma chiederò che si inizi anche da questo, per dare un segnale per la sostenibilità. Perché il mondo deve andare in questa direzione.

Invece, in Liguria, sull’ambiente Toti va nella direzione contraria.

PARTE IL PARCO NAZIONALE E TOTI PROPONE DI CANCELLARLO. Giovedì scorso sono entrati in carica il Comitato Provvisorio di Gestione del Parco di Portofino e sono scattate le misure di salvaguardia. Un obbligo di legge e quindi ora il Parco è costituito, parte con 5000 ettari di aree protette e un Comitato che ne gestirà la stesura del Piano del Parco Definitivo.

Toti, dopo tre anni in cui la Regione non ha fatto nulla, si scaglia contro questa decisione del ministero e chiede di cancellare il Parco Nazionale di Portofino.

Motivo? Allinearsi alla Lega – con cui governa in Regione, perché tra il bene del territorio e la stabilità della sua Giunta preferisce sempre la seconda. Anche a scapito dell’interesse della nostra Regione.

Ma a parte le boutade di Toti, il Parco è costituito: nel comitato ci sono i Sindaci, la Regione, Tecnici di valore. Sapranno fare quel lavoro di sintesi che la Regione non ha fatto in questi tre anni, e dare alla Liguria un parco. Sperando che la destra non voglia continuare ad ostacolare, come ha fatto in questi mesi, ogni tipo di riflessione.

Un atteggiamento, di incapacità e di ostruzionismo, che ha portato alla decisione del Ministero. Se si fosse fatta più interlocuzione e meno propaganda, da parte della Lega e di Toti, magari oggi avremmo avuto un parco non deciso con un decreto ministeriale, ma con una proposta che nei tre anni precedenti la Regione non ha mai voluto fare.

SANITA’ LIGURE: TRA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE E UNA PESSIMA GESTIONE. In questi giorni sta iniziando la campagna di somministrazione della terza dose per il vaccino anti Covid.

Secondo il report del Ministero della salute, la Liguria, a differenza di qualche mese fa, è ad un ottimo punto: il 90,7% della popolazione ligure è stata vaccinata, grazie anche alle grande quantità di persone che stanno già ricevendo la terza dose di vaccino.

Rimangono purtroppo ancora dei dati preoccupanti:

Il numero di over 50 che non hanno ancora ricevuto nessuna dose (siamo oltre il 10%, uno dei dati più alti d’Italia).

Il numero di cittadini, spesso con disabilità o che vivono in zone della Liguria da cui non è semplice raggiungere i centri vaccinali, che avrebbero bisogno della sanità territoriale.

Per entrambi i problemi presenteremo in Consiglio, appena possibile, delle proposte alla Giunta sperando che ne voglia tenere conto, e che si attivi nel più breve tempo possibile.

Una campagna massiccia di comunicazione (diversa da quelle precedenti, in cui si dava degli “abelinati” ai liguri) per sensibilizzare quella parte di popolazione che ancora non si è vaccinata e farlo, spiegando che il vaccino è a tutti gli effetti il solo metodo per lasciarci definitivamente alle spalle questi due anni da incubo, e continuare a spingere perché la terza dose venga effettuata da un numero sempre più altro di persone, evitando il blocco e il crollo dei numeri dei vaccinati.

Per la questione dei problemi logistici, anche di trasporto, e di assistenza territoriale, come ci viene comunicato da molti nostri concittadini, dobbiamo costruire una rete di supporto anche avvalendosi della ricca rete di associazioni di volontariato e del terzo settore, che potrebbero essere utili anche per una vera e propria campagna di sensibilizzazione.

Oltre il Covid, purtroppo, la situazione sanitaria in Liguria è spaventosa.

In questa settimana insieme ai colleghi di opposizione abbiamo portato all’attenzione numerose mancanze della Giunta Toti:

Liste d’attesa: i problemi della precedente amministrazione Toti, si ripresentano anche nella seconda. Dietro ai ritardi negli esami, nelle prestazioni non c’è solo l’impatto della pandemia, ma l’incapacità di gestione politica della sanità, per cui ad esempio – nel 2020 non si sono riusciti ad utilizzare i 24 milioni di euro per recuperare le prestazioni mancanti, e ora bisognerà spenderli in meno di due mesi, con il piano Restart Liguria, acquistando 12 milioni di euro di prestazioni dai privati, senza assumere nessuno.

Per decreto ministeriale dal 31 dicembre le squadra GSAT, tanto preziose nel periodo del picco dell’emergenza verranno eliminate. Le Regioni hanno il potere di chiedere al Governo di rivedere quel decreto, permettendo alle squadre di continuare a fare un servizio territoriale e di medicina di vicinanza, che si sono dimostrate assolutamenti indispensabili. Purtroppo la Giunta non ha dato una risposta soddisfacente, dimostrando per l’ennesima volta quanto non abbiano presente i reali problemi del territorio.

Epatite C: la vaccinazione collettiva era il momento migliore per uno screening per l’epatite C e altre Regioni hanno colto questa occasione che in Liguria, la Giunta Toti, non è stata in grado di cogliere. Abbiamo chiesto di invertire immediatamente senso di marcia, in modo da poter fornire un servizio prezioso in più ai liguri, per fare prevenzione e per salvare vite. La Giunta Toti ha risposto che i medici vaccinatori, essendo stati assunti per l’emergenza COVID, con quel ruolo non possono fare altro. No comment.

Prevenzione per i tumori al seno. La Collega Selena Candia aveva proposto di estendere la mammografia gratuita alle donne di 40 anni, come consiglia la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. La Giunta invece, ha deciso di continuare ad attenersi ai provvedimenti nazionali che garantiscono solo alle donne tra i 50 e 69 anni una mammografia gratuita ogni due anni. Uno schiaffo in faccia a tutte le donne liguri.

STUDENTI DI MEDICINA CHE NON STANNO SVOLGENDO IL TIROCINIO. Vi avevo raccontato della situazione incresciosa in cui si trovavano gli studenti di medicina che da oltre un anno non possono più fare accesso ai reparti per riprendere il tirocinio in presenza. Dopo la loro manifestazione sotto il palazzo della Regione, in Consiglio si è discusso del tema con l’Assessore Toti (incredibilmente presente), il quale ha fornito una risposta assolutamente non soddisfacente dando l’ennesima riprova di quanto poco pensiero ci sia dietro a questa Giunta.

In poche parole ci ha detto (non scherzo) che il problema è che c’è il Covid e che quindi negli ospedali non ci possono andare tutti, e ci sono delle limitazioni (abbiamo aperto i reparti ai parenti con green pass, ma non ci possono andare i tirocinanti?). E che comunque si sta lavorando perché riprendano in presenza, ma è una responsabilità dell’università.

Di fronte al rimpallo di competenze, ho proposto un tavolo operativo tra ASL, Università e Regione per consentire ad oltre 300 studenti di medicina di svolgere bene la loro attività di tirocinio in corsia e potersi formare il meglio possibile.

PERCHE’ ABBIAMO BISOGNO DELL’EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’? Non avrei riaffrontato l’argomento dell’affossamento vergognoso del ddl Zan anche questa settimana, se non fosse che proprio in contemporanea alla discussione in merito si sta tornando a parlare di educazione alla sessualità e all’affettività.

Avevo già presentato una mozione in merito, perché nelle scuole liguri venissero inserite delle ore di lezione tenute da specialisti e professionisti proprio sul tema delle emozioni.

La questione poi è stata risollevata proprio da un sacco di risposte, commenti in merito al DDL Zan, da più parti: c’è chi l’ha definito un “obbrobrio”, o in altri modi. E spesso sui social sono state le generazioni più grandi della mia a esprimersi così.

Boomer dell’affettività.

Ed è anche per questo che serve, anche per gli adulti, una consapevolezza della sessualità e dell’affettività: per far sì che i giovanissimi e i giovani non arrivino mai a definire qualcosa di diverso da loro come obbrobrioso. Qui vi lascio qualche ragionamento in più, se vi v.

BOLSONARO E SALVINI. Chi è Bolsonaro, oltre ad essere il Presidente che ha consentito che il Brasile venisse letteralmente divorato dalla pandemia?

“Ho cinque figli. I primi quattro sono maschi e l’ultima è una femmina… si vede che non ero in forma.”; “Non sarei capace di amare un figlio gay. Non sono un ipocrita. Preferirei che morisse in un incidente piuttosto che si facesse vedere in giro con un uomo con i baffi.”;”Non voglio combattere o discriminare l’omosessualità, ma se vedo per strada due uomini che si baciano li vado a picchiare.”;”Lo faccio e lo consiglio: evadete le tasse più che potete.”

Perché la visita di Bolsonaro, la cittadinanza onoraria e la presenza di Matteo Salvini per accoglierlo era assolutamente da evitare?

IL PROSSIMO CONSIGLIO, TRA REVISIONISMO STORICO E LE LOBBY NERE. Nel prossimo Consiglio alcuni tra gli argomenti che tratteremo non attendono direttamente alla amministrazione regionale ma, come più volte scritto, anche le questioni nazionali o internazionali e d’attualità, oltre che proposte della destra che possono fornire un’idea precisa di chi ci amministra e dei loro ideali. Ve ne cito alcuni:

Il Consigliere Vaccarezza, quello che presenzia alle commemorazioni per i caduti delle RSI per intenderci, ha presentato una mozione per l’equiparazione del nazismo e del comunismo;

Avevo presentato, molte settimane fa, un’interrogazione che impegnasse Regione Liguria per un aiuto attivo e immediato per la popolazione afghana. Molte sono le persone che sono riuscite e scappare, ma intere parti di popolazioni, le donne e bambini e in generale i più poveri, sono ancora intrappolati in quell’infermo. Ogni amministrazione pubblica ha il dovere di aiutare e di accogliere, e sarei felice che il Consiglio Regionale decidesse di dimostrarsi unanimemente compatto a favore della solidarietà e dell’umanità

Il reportage sulle lobby nere portato avanti dalla testata giornalistica di FanPage ha destato preoccupazione, così come la presenza in questo caso della figura di Carlo Fidanza, Europarlamentare di Fratelli d’Italia (ora autosospeso) e già Commissario dell’Agenzia In Liguria, nella Giunta Toti.

Come è stato portato all’attenzione del Parlamento, di molti Consigli Regionali e di molti Consigli comunali, anche in Liguria abbiamo presentato la proposta che la Regione chieda lo scioglimento di Forza Nuova e delle organizzazioni che si richiamano al fascismo.

Dovremo poi discutere di alcune proposte di legge: ad esempio consentiremo lo sblocco di oltre 2,5 milioni di euro di risorse destinati ai Comuni per la rigenerazione urbana, dopo un pasticcio dell’Assessore Scajola nella programmazione di fondi nazionali in materia. E tratteramo diverse mozioni piuttosto risalenti nel tempo: il biglietto unico integrato, la situazione dei punti nascite della Liguria, diverse crisi industriali. Una discussione che attende da mesi.

