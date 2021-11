Camogli: "Una via per ricordare i defunti dispersi in mare" - LevanteNews

Il 22 febbraio scorso a Camogli è accaduto un fatto epocale di cui si è occupata la stampa di tutto il mondo. Il crollo in mare di parte dei loculi del cimitero contenenti i resti di 415 persone; per evitare che altri loculi crollassero sono stati liberati dalle salme e demoliti; un’altra settantina di tombe è ancora a rischio. Il cimitero è rimasto chiuso fino al 29 ottobre impedendo ai parenti di far visita ai propri cari. Molto lavoro è stato fatto e il cimitero oggi appare più ordinato. Ma tante persone non hanno più trovato le tombe dei loro defunti senza che neppure un manifesto li avesse avvertiti.

Nessun riferimento all’inchiesta giudiziaria, che avrà i suoi tempi. Oggi sembra che la città voglia dimenticare anche il fatto che troppe salme non sono state trovate. Quando nell’Ottocento affondava un veliero o quando nel 900 naufragava una nave con camogliesi a bordo, si saliva al santuario del Boschetto; si diceva una preghiera, si chiedeva una benedizione, il rettore invocava l’intercessione della Madonna.

I tempi sono cambiati e nel terzo millennio non c’è stata nessuna iniziativa del genere. Neppure la proposta di ricordare un evento tanto doloroso che ha colpito tutta la città con l’intitolazione di una via, una scalinata o un belvedere ai defunti coinvolti nel crollo del cimitero. Sembra essere morta anche la sensibilità.