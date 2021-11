Camogli: "Strade pedonali, sono in stato di abbandono" - LevanteNews

Interpellanza di Agostino Bozzo, consigliere comunale di “Camogli nel Cuore”.

Il sottoscritto Consigliere Comunale, preso atto di continue e numerose segnalazioni da parte di cittadini che vivono e transitano per raggiungere le abitazioni in percorsi pedonali che versano spesso per abbandono nella manutenzione nonché per la pulizia in gran situazioni disagevoli

Interpella per conoscere se si ritiene di incaricare gli uffici competenti per la manutenzione di dette strade ad effettuare un controllo dello stato delle stesse.

Allegato: distinta strade pedonali del comune di Camogli gentilmente fornito dall’ufficio Tecnico

Camogli strade pedonali