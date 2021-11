Calcio/ Pareggio agrodolce per la Lavagnese: la Caronnese pareggia nel finale - LevanteNews

Punto agrodolce quello conquistato oggi dalla Lavagnese sul campo della Caronnese. I bianconeri ribaltano la situazione dopo l’iniziale svantaggio, ma nel finale vengono raggiunti. La classifica ora vede la Lavagnese quindicesima a undici punti agganciata al treno delle squadre che sta lottando per evitare i play-out.

L’apertura di gara è prevalentemente dei padroni di casa anche se il primo brivido lo produce la conclusione di Tissone deviata in corner da un difensore locale. Al 21’ però la Caronnese trova il vantaggio grazie a una precisa conclusione di Rocco che termina a fil di palo, due minuti più tardi la conclusione di Corno viene respinta da Romagnoli.

La Lavagnese però si risveglia subito e al 25’ trova la rete del pari con Lombardi che approfitta dell’ottimo assist di Croci per infilare la porta avversaria con una rasoiata dal limite. L’attaccante bianconero è scatenato e al 33’ viene murato da un difensore e sulla respinta Croci mette la palla a lato da buona posizione.

L’ultimo brivido del primo tempo arriva da Corno che vede la sua conclusione ribattuta da Romagnoli sulla linea.

Nella ripresa i bianconeri passano dopo appena undici minuti: Lazzaroni atterra Rovido, sul dischetto va Lombardi che non sbaglia. La gara continua su ritmi abbastanza alti, al 61′ Croci incorna ma la sfera sorvola di poco l’incrocio dei pali, e nel finale, dopo che la difesa della Caronnese respinge in maniera fortunosa il tiro di Righetti dal limite, all’80’ Esposito pareggia i conti in contropiede beffando difesa ed estremo bianconeri, l’ultimo tiro della gara è di Argento che all’88’ chiama Calzetta alla parata accademica.

Finisce così 2-2 con rammarico ma la testa va già a domenica prossima quando al Riboli arriverà il Saluzzo.

CARONNESE: Ansaldi, Coghetto (77′ Boschetti), De Lucca, Galletti, Lazzaroni, Vernocchi, Putzolu, Argento, Rocco (27′ Esposito), Corno, Vitiello.

A disposizione: Angelina, Cattaneo, Raso, Musazzi, Yamba, Cortesi, Rondina. All. Manuel Scalise (squal.)

LAVAGNESE: Calzetta, Crivellaro, Sommovigo (72′ D’Arcangelo), Amendola, Romagnoli, Tissone, Righetti, Dotto, Croci, Lombardi (84′ Bacigalupo), Rovido (72′ Casagrande).

A disposizione: Boschini, Bertoletti, Scorza, Oliveri, Scarlino, Sbarbati. All. Gianluca Fasano.

Arbitro: Antonio Di Reda di Molfetta.