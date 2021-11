Calcio/ La Cogornese cala il tris contro il Prato 2013 - LevanteNews

Dall’Usd Cogornese 1964

Cogornese – Prato 2013 3 – 0 ( Nassani 2 – D’ Alpaos )

Dopo la brutta parentesi del turno precedente, la Cogornese di Mr. Bacigalupo torna alla vittoria al termine di una convincente prestazione e si proietta così nelle posizioni di vertice della classifica.

Se nel primo tempo la nostra squadra era già parsa esser in controllo del match ma poco pericolosa al di là della rete realizzata sull’ unica vera occasione creata, nei secondi quarantacinque minuti i rossoblu di Cogorno riuscivano a trovare più coraggio e creatività legittimando il successo finale. In una giornata dalla prova assolutamente positiva da parte di tutti gli elementi, ci sembra però doveroso fare qualche citazione di merito. Ci sembra doveroso menzionare Maineri, autore di una prestazione superlativa per capacità di fare la cosa giusta nel posto giusto al momento giusto. Così come non possiamo trascurare D’ Alpaos, che nella ripresa oltre a una rete meravigliosa ha letteralmente incantato per capacità tecniche. Impossibile poi dimenticarci di Nassani, autore di una doppietta e principe dei bomber del campionato. E per ultimo in ordine di nomination ma non di merito, ci riserviamo di citare anche Manuel Rossi, da inizio torneo mostruoso per regolarità e autentico muro per gli attaccanti avversari.

Dopo sei giornate disputate ci ritroviamo quindi con quattro vittorie, il secondo posto in classifica con una partita in meno, il miglior attacco e il capocannoniere del torneo : meglio non potevamo proprio iniziare.