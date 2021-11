Recco: una mostra racconta la vita mondana-balneare negli anni Venti - LevanteNews

A collezionarle ha impiegato dieci anni. Ne è nata una raccolta unica nel suo genere. Cartoline e fotografie che raccontano la vita in spiaggia nella Recco degli anni Venti. Un’epoca in cui la fotografia era insolita e importante. E le famiglie reccheline borghesi amavano mettersi in posa sulla scogliera di Sant’Anna o sull’arenile davanti a una barca. E c’erano le ricche famiglie lombarde e genovesi che villeggiavano a Recco.

A raccoglierle è Carlo Guglieri, personaggio notissimo anche per il tempo che dedica alla Sagra del Fuoco e al sociale; storico di Recco anche se non si attribuisce il titolo; geniale nel focalizzare le sue ricerche su un tema inedito ma particolarmente importante perché riscopre una città turistica che, al primo stabilimento balneare, l’Enotrio, ne aggiunge poi altri tre. Una città da fare invidia a quella di oggi.

Dalle foto esposte, una selezione di 45, si capisce che i recchesi avevano una vita mondana. Il fulcro erano i bagni Enotrio (raccomandato ai propri clienti dal Grand’Hotel Portofino Kulm) che aveva un rinomato ristorante, il pianoforte per intrattenere gli ospiti. Poi c’erano le regate, i balli, le feste in spiaggia (dove avevano diritto di accesso anche i cani).

La mostra allestita alla sala polivalente sta riscuotendo un grande successo da parte dei recchesi che riscoprono un aspetto inedito e dimenticato della città. Foto che vanno oltre la mostra e che come in un vecchio documentario raccontano la città.

