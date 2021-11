Recco: inaugurato il Sentiero della memoria che porta a Cotulo - LevanteNews

Stamattina l’arciprete di Recco don Pasquale Revello, alla presenza del sindaco Carlo Gandolfo, ha benedetto in piazza San Giovanni Bono il pannello che indica il percorso pedonale per raggiungere la chiesetta di Cotulo. Un sentiero della memoria, percorso da chi scappava dal centro di Recco quando la sirena annunciava l’arrivo dei “bombardieri”. In realtà, forse a causa delle condizioni meteo non ottimali, a parte gli addetti ai lavori, la presenza dei cittadini non era certo incoraggiante. Gli anziani sopravvissuti alla guerra sono pochi e probabilmente impossibilitati a camminare per quasi cinque chilometri e in salita; i giovani, anche quelli che conoscono la storia, in genere guardano altrove.