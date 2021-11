Rapallo: cantiere San Francesco, l'ultima aiuola da demolire - LevanteNews

Proseguono i lavori preparatori (o propedeutici) per arrivare alla demolizione e ricostruzione della soletta del torrente San Francesco, dal punto dove è terminato il primo tratto, a piazzetta Ruffini. I lavori terranno conto dei problemi viari rapallesi e quindi, almeno fino all’epifania, non verrà interrotta la circolazione tra via Assarotti e piazza Pastene (quella dove c’era e tornerà il polpo, scultura di Italo Primo). La viabilità scorrerà in un primo tempo dove c’era il posteggio davanti all’Hotel Europa, zona liberata da quasi tutte le aiuole che delimitavano il park; ne resta ancora una da demolire.

(Nelle foto il punto dove si incontrano la soletta già rifatta e quella da demolire; il piazzale liberato dal parcheggio e dalle aiuole dove passerà la strada provvisoria e l’ultima aiuola da sgomberare)