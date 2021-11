Pallanuoto/ Rari Nantes Sori si rifà il look - LevanteNews

Dalla Rari Nantes Sori

In un anno molto importante per la RN Sori, pieno di cambiamenti e di sviluppi, si è deciso di rimodernare anche il logo della Società granata. Un’ importante evoluzione per la Rari Nantes che punta a rinnovare il suo carattere ma senza perdere la propria identità.

Così il Presidente Francesco Cocchiere: ” La nostra Società è formata da persone giovani e con tanta voglia di fare. Proprio per questo vogliamo sancire un nuovo inizio che tra le altre cose comprende anche un logo più moderno. Quello a cui abbiamo pensato è un’ immagine più semplice, che meglio rappresenti l’ attuale dirigenza pur mantenendo un legame con la tradizione del nostro Paese.

Con l’ aiuto di @mpfunesport , che ringraziamo per la realizzazione, abbiamo deciso di mantenere i colori societari, bianco e granata, e il nostro simbolo per eccellenza, la rosa, ma abbiamo voluto aggiungere quel tocco di freschezza e simpatia che rappresenta maggiormente i nostri valori: solidità, serenità e voglia di crescere.”