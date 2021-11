L'onestà ha colore rosa - LevanteNews

Raro è assistere ad una gestione pubblica che non venga turbata, prima o poi, dalla com-presenza di intenti sotterranei da parte di chi ne ha la temporanea titolarità. E’ infatti frequente e dannosa la circostanza che il politico di turno (inteso come emblema categoriale) la concepisca come una proprietà privata, talvolta anche perpetrando abusi di potere, illiceità.

Spesso i media danno notizia di tali illiceità, quantomeno quelle scoperte e giunte ai dis-onori della cronaca.

Sia come sia, tali illiceità non accennano alla dismissione, malgrado le reprimende e le censure succedutesi nel tempo da più parti. Illiceità che, nel costituirsi eventi di lunga durata, citando liberamente lo storico F. Braudel, dichiarano la propria affinità con l’animo umano. E in particolare, dati mediatici a vista, con coloro che detengono spazi di gestione del potere ai vari livelli.

La narrazione vuole incorniciare un panorama ombroso circa la latitante condizione dell’ onestà (non solo intellettuale) che tende a replicare se stessa, uguale ma differente, quando si presentano le circostanze utili a poter soddisfare le inesauste brame.

Certamente, l’assegnazione di ruoli pubblici e le funzioni gestionali connesse possono assoggettare a tentazioni la personale virtù (massimamente quando la virtù parte già flebile), sulla falsariga delle “Tentazioni di Sant’Antonio” nel dipinto di Felicien Rops.

Fatto sta che, ponendo attenzione e memoria alle male-fatte assurte a notizie mediatiche, emerge il dato statistico per cui è il genere maschile a compierne una significativa percentuale.

L’argomentazione, se anche si volesse (erroneamente) inquadernare nell’ alveo retorico delle quote rosa, scenografia di ogni nomina elettiva, mutua in verità da tal grossolana statistica di riferimento e conduce dritti dritti alla re-azione di gradire il genere femminile, ben più di quanto avvenga adesso, in posizioni istituzionali di potere, comprese le posizioni loro accessibili solo in teoria.

Ne esita da ciò l’idea di ampliare lo spazio del potere istituzionale al genere femminile senza le bonarie concessioni e condizioni di un genere maschile abbarbicato alla conservazione della posizione e che, coi giusti distinguo e le debite eccezioni, si dimostra poco incline ad una condotta etica dignitosa, prima ancora che rigorosa.

Tingendo di rosa (nb: colore storicamente maschile poi commercialmente virato al femminile) i ruoli del potere, si potrebbe ri-sperare in una diversione dell’attuale maldestro tracciato verso una strutturale condizione di onestà.

Condizione che, altrimenti, salvo le liturgiche pubbliche deplorazioni, pare ad oggi non dare seguito a coerenti e confortanti segnali.