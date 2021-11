Cicagna: il Teatro ospita "Vininprosa" - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Teatro di Cicagna

Il Teatro Comunale di Cicagna ha il piacere di ospitare Sabato 13 novembre 2021 ore 21 il ritorno di una grande artista che nelle passate stagioni con gli spettacoli Regine allo specchio e Le Serve ha entusiasmato il pubblico della ValFontanaBuona. Emanuela Rolla – attrice, regista & Acting Coach – che insieme con Luca Maschi ha curato il testo e la regia di uno spettacolo non convenzionale, VININPROSA ancora una volta prodotto da Performer Espressione Applicata.

“ …e poi ci sono le cantine, quelle dove sei cresciuta giocando a nascondino, quelle che hanno inghiottito ripetutamente palloni Super Tele di ogni colore, quelle che sono da sempre alcove perfette per i topi, quelle che dalle porte fanno passare un sibilo di vento, che è bello, che è un canto, che profuma di mare di vino di vita e trasuda di terra e amore” Dice Emanuela Rolla “ Queste sono le parole pronunciate da uno dei diversi personaggi che prendono vita nello spettacolo che, ci piace definire degustazione teatrale di vini “

VININPROSA è una degustazione teatrale di vini dai sapori diversi con eleganti interpretazioni, grottesche e ironiche situazioni oppure atmosfere oniriche così da dare vita a racconti di storie lontane, di donne, contadini, divinità e non solo. Ad ogni assaggio una storia che prende il là proprio dai vini, dal loro carattere e il proprio inequivocabile gusto.

Nella locandina si legge “Siamo spiacenti, lo spettacolo potrebbe presentare contenuti altamente poetici” perché VININPROSA racconta di storie di uomini, donne, nonni, nipoti e contadini che curano, difendendo e resistendo, la terra, la memoria, le proprie idee di autenticità, libertà, etica, rispettando la legge armonica della Natura. Crescere e lottare per una idea, per far sì che prenda forma e corpo, perché proteggere e salvare il pianeta vuol dire proteggere e salvare la cultura, quella della vita.

VININPROSA è dunque un percorso multisensoriale, dove al gusto e all’olfatto si associano tutti i sensi, così da creare un vero e proprio viaggio emozionale. L’unione tra uomo e natura si completa grazie all’arte e al gusto, attraverso uno spettacolo sempre diverso e organico, così come natura crea.

Biglietti – Intero € 15,00 – Ridotto € 13,00

►orario biglietteria

La biglietteria del Teatro Comunale di Cicagna è aperta nei giorni di spettacolo serale dalle ore 18.00 e nei giorni di spettacolo pomeridiano dalle ore 14.00 .

Telefono biglietteria: 0185 1908295 – 349 0960750

►Prenotazioni/ Basta un SMS Informazioni e prenotazioni ai numeri 0185 1908295 – 349 0960750 E’ possibile prenotare con un SMS o Messaggio WhatsApp al numero 349 0960750 indicando data dello spettacolo, proprio nome e cognome, numero di posti e numero telefonico della persona referente del gruppo. Riceverete un SMS risposta di avvenuta prenotazione

I biglietti prenotati vanno ritirati entro 30 minuti prima dell’inizio dello spettacolo.

►Riduzioni

Hanno diritto alla riduzione gli spettatori previa esibizione documento che attesti il diritto

▪ sotto i 18 anni

▪ sopra i 65 anni

▪ studenti universitari

▪ gruppi di 10 o più

▪ soci Coop (solo per abbonamento)

▪ abbonati al circuito GenovaTeatro

►prevendita

Gattorna – Beauty Center Profumeria – Via del Commercio 36 E/D – 3497166953.

Chiavari – Sol Diesis Strumenti musicali- Piazza Fenice 6 – Tel 0185 312259 Diritto di prevendita € 1,00

Online su www.happyticket.it

▼In ottemperanza alle misure di prevenzione dalla diffusione del contagio da Covid-19 prescritte dagli organi governativi e regionali, si garantisce il rispetto dei protocolli in relazione al controllo dell’accesso e del distanziamento dei cittadini

▼l’accesso al Teatro per poter assistere agli spettacoli sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass.

La Certificazione verde COVID-19 attesta una delle seguenti condizioni:

– aver fatto la vaccinazione anti COVID-19

– essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore;

– essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi.

La verifica del Green Pass sarà effettuata all’ingresso del foyer.

Si prega di arrivare all’ingresso già muniti di QR code (digitale o cartaceo)

I bambini sotto i 12 anni sono esentati dalla certificazione verde Covid-19.