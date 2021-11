Chiavari: ricordo di Elena Bono - LevanteNews

Presso la sala Ghio Schiffini della Società Economica, si è svolto nel pomeriggio un incontro di studiosi per ricordare Elena Bono, voce straordinaria e ancora da scoprire da parte di molti. Francesco De Nicola, Roberto Trovato, Goffredo Feretto ed Enrico Rovegno, presentati da Paola Pastorelli, hanno fornito i loro contributi per approfondire la conoscenza delle opere della scrittrice che si è rivelata dotata di un carisma profetico straordinario, reso magistralmente dall’interpretazione di Daniela Franchi. In prosa o in poesia le opere di Elena Bono sono di una limpidezza cristallina, frutto del rispetto per la sacralità della parola e la fedeltà alla ricerca continua della verità.