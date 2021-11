Chiavari: candidature, apprezzata la rinuncia di Michela Di Capua - LevanteNews

Si parla della notte che arriva sempre prima, del vento e del freddo. Ma chiudersi in casa tutto il giorno no. Anche se si è anziani e a rischio; tutti convinti che il vaccino antinfluenzale sia una difesa che consenta qualche rischio. E si possono fare quattro chiacchiere in piazza Mazzini, a ridosso dell’ex tribunale. Cosa ne pensano delle candidature a sindaco per le elezioni amministrative di primavera? Il gruppetto di anziani dubita sempre di quanto pubblica la stampa e giudica con scarso entusiasmo tutto ciò che riguarda Palazzo Bianco. Glissano sui nomi che circolano, sempre meglio non esporsi. Qui i pareri si formano sulle voci di popolo che, come dice un proverbio, sono voci di Dio.

I giudizi sono certamente positivi per Michela Canepa, la commercialista vedova del sindaco Marco Di Capua. Traduciamo dal genovese. “Ha fatto bene a rinunciare alle proposte per candidarsi sindaco”. Incalza un altro: “Ha detto che ha lo studio da gestire e i figli da seguire. Ha fatto bene”. Commenti che seguono le voci di una possibile candidatura che avevano sorpreso la borghesia chiavarese. Poi le voci che abbia definitivamente rinunciato al progetto che le era stato prospettato; ipotesi accolta positivamente dall’opinione pubblica.

Opinioni dei “saggi” anziani a parte, la prima tappa verso le elezioni sarà la formazione delle coalizioni in lizza; si prevedono “contaminazioni” tra gli eredi di Di Capua, i partiti di centro-destra, la sinistra, i 5 Stelle. Poi dovrebbero essere resi noti i programmi credibili e realizzabili (del depuratore si parla da almeno 10 anni); quindi i nomi dei candidati sindaco.

Nella foto Michela Canepa al funerale del marito Marco Di Capua con il vescovo Giampio Devasini