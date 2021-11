Calcio/ Terza Categoria, Santa Maria del Taro sconfitta a Rapallo - LevanteNews

Dall’ASD Santa Maria Del Taro

Borgo Rapallo – Santa Maria 2-1

Termina con una sconfitta la quarta giornata di campionato: i i padroni di casa riescono a portarsi in vantaggio con un rigore dopo pochi minuti di gioco e a raddoppiare prima della fine del primo tempo. Nella ripresa la rete di Lusardi riporta in partita il Santa che però non riesce a completare la rimonta.

Il prossimo turno vedrà i ragazzi di mister Valente impegnati sul campo di casa contro il Casarza dove sarà importante cercare di portare a casa qualche punto per concretizzare il buon lavoro visto finora.