Calcio/ Il Santa Maria espugna Chiavari e si prende la vetta - LevanteNews

Campionato Prima Categoria girone “D”

Riese-PSM Rapallo 2-3

Importante vittoria questo pomeriggio contro la Riese in quel di Chiavari per i ragazzi della prima Squadra che grazie a questo successo si posizionano al primo posto in classifica.

Al 12′ segna Bernardi per i padroni di casa sfruttando una mischia sottoporta. Al 37′ arriva il gol del PSM Rapallo con Dolci che colpisce poi la traversa al 44′. Al 47′ il Riese va nuovamente in vantaggio con Donato Pellegrino.

Nella ripresa al 74′ Savona provoca rigore su Cioffi realizzato da Di Carlo e il Santa Maria Rapallo trova il pareggio. Una partita che viene decisa all’82 quando il PSM Rapallo trova il gol della vittoria e del primato in classifica.