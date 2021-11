Sori: inquinamento, prove pratiche con un robot sottomarino - LevanteNews

Dal Comune di Sori

Questa mattina grazie alla Costa Crociere Foundation, alla Scuola di Robotica e The Black Bag si è tenuta nella spiaggia di Sori una sessione di Beach Cleaning, per approfondire le dinamiche relative all’inquinamento. All’iniziativa hanno partecipato l’assessore Luca Pittore ed il consigliere Roberto Sandri.

Con l’occasione si è potuto capire, attraverso prove pratiche, come funziona un ROV (Remotely Operated Vehicle), robot sottomarino impiegato per la pulizia e mappatura dei fondali. Crediamo che il coinvolgimento delle nuove generazioni in un percorso di istruzione e crescita possa creare le basi per un mondo più pulito.

E’ per questo motivo che ripeteremo l’evento in un giorno infrasettimanale per consentire ai bambini delle elementari ed agli studenti delle scuole medie di godere di questo momento di formazione.