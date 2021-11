Sestri: rinnovata la palestra di via Lombardia, si gioca - LevanteNews

Dal comune di Sestri Levante

Palestra di via Lombardia, rinnovata e ampliata per essere più efficiente ed ecosotenibile. Oggi la prima partita. Grazie al lavoro degli uffici comunali e ai fondi del MIUR e del GSE il Comune di Sestri Levante ha messo in campo un investimento di 1,4 milioni di euro per realizzare efficientamento energetico, adeguamento sismico, nuove attrezzature e locali di servizio per un ampliamento che trasforma la palestra di via Lombardia in un piccolo palazzetto.

Un grande investimento nello sport per i ragazzi e per la scuola. Oggi la prima partita a porte chiuse; molto presto, con l’arrivo della nuova tribuna, l’apertura al pubblico.