San Colombano: "Sì di Amt alla linea bus della Val Cichero" - LevanteNews

Da Claudio Solari capogruppo “Territorio e Sviluppo

Un’altra vittoria di Territorio e Sviluppo x il trasporto pubblico locale e scolastico!

Amt ha fatto propria la nostra proposta, esposta durante il Consiglio Comunale straordinario da noi richiesto, di utilizzare la corriera delle 14 per il trasporto degli studenti di Cichero che frequentano la scuole medie di Carasco. Inoltre il servizio è promiscuo quindi anche gli abitanti possono utilizzarlo.

Il Sindaco in quella occasione si era detta contraria alla soluzione da noi proposta in quanto quella linea era una linea di trasporto istituita per l’emergenza covid.

Ringraziamo AMT per l’accoglimento di questa nostra richiesta a servizio dell’intera Val Cichero!