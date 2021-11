Portofino: adesso Villa Beatrice appartiene a Belmond - LevanteNews

Dall’ufficio stampa di Belmond

La vision a lungo termine di Belmond è di essere il brand di esperienze di viaggi di lusso più desiderato al mondo.

Nell’ambito di questa vision si inserisce la sua espansione strategica che vedrà proprietà uniche nel loro genere unirsi al suo straordinario portfolio ricco di storia e patrimonio.

Belmond conferma di aver completato la transazione per l’acquisizione di Villa Beatrice, già Castello Odero, edificio storico del XX secolo, progettato dall’architetto Gino Coppedè e situato a Portofino.

La Villa – commissionata dal famoso imprenditore ligure Attilio Odero – si trova in uno dei migliori punti panoramici della zona, proprio sopra Punta Caiega, offrendo così agli ospiti una privilegiata posizione e una vista mozzafiato sulla riviera ligure.

Quali custodi di un patrimonio senza tempo, ci prenderemo il tempo per comprendere la storia di Villa Beatrice, il suo legame con la comunità locale e la sua rilevanza contemporanea

per l’incantevole borgo di Portofino.

Non vediamo l’ora di condividere a tempo debito i piani futuri per Villa Beatrice e il suo nuovo

percorso come parte del brand Belmond.

Belmond è da oltre 45 anni il marchio pioniere nel settore dei viaggi di lusso grazie a una collezione di esperienze uniche in alcune delle destinazioni più affascinanti ed emozionanti del mondo.

Dall’acquisizione dell’iconico Hotel Cipriani a Venezia nel 1976, Belmond ha continuato a

perpetuare la leggendaria arte del viaggiare, offrendo ai viaggiatori di tutto il mondo la

possibilità di vivere avventure sorprendenti e indimenticabili. Il suo portafoglio si estende in

24 paesi con 46 proprietà straordinarie che includono l’illustre treno Venice Simplon-Orient-Express, ritiri remoti come Cap Juluca ad Anguilla, rifugi italiani come lo Splendido a Portofino, e luoghi impareggiabili che si aprono su vere e proprie meraviglie naturali come l’Hotel das Cataratas all’interno del Parco Nazionale di Iguazu in Brasile.

Dai treni, alle crociere fluviali, ai safari lodge agli hotel, ciascuna proprietà vanta esperienze

uniche e incomparabili con una propria storia da raccontare. L’essenza del brand Belmond si

basa sul suo patrimonio storico, l’artigianalità e la reputazione di un servizio genuino e

autentico. Belmond vede il suo ruolo quale custode di un patrimonio senza tempo, dedito alla

conservazione delle sue proprietà attraverso sensibili piani di restauro.

Belmond è parte del gruppo leader mondiale del lusso LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton.