Parco Portofino: comitato, chiesta la sospensiva al Tar - LevanteNews

Che poteri ha il parco di gestione provvisoria del parco di Portofino deciso dal ministero dell’Ambiente? Nessuno finché non esista un decreto firmato dal Presidente della Repubblica e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale che sancisca la morte del parco regionale e la nascita di quello nazionale. Alcuni Enti locali si sono comunque mossi, hanno presentato al Tar la richiesta di sospensiva del decreto 434 del 27 ottobre.

Intanto nei terreni che fanno parte del “parco Cingolani”, prima esterni al parco regionale di Portofino e che il ministero desidera siano inglobati nel futuro parco nazionale, sembrano essere arrivati i primi divieti: quello di “abbruciamento” con tutto ciò che ne consegue; stop al sorvolo di velivoli (ed eventuale ritorno dei muli per il trasporto della merce); come ha comunicato l’Ambito territoriale divieto di caccia e di portare il fucile a tracolla; divieto di raccolta rami spezzati per bruciarli nel camino. Il timore, come avveniva a Portofino prima dell’arrivo del generale della Forestale Silvio Sommazzi (poi presidente del Parco) negli anni Settanta, è che la forestale sanzioni chi fa il solco per coltivare i pomodori, per “movimento non autorizzato del terreno”.

Il fatto è che a parte alcuni casi isolati, gli stessi che auspicano il parco nazionale, rifiutano le imposizioni dall’alto e credono in un parco nazionale nato dalla trattativa e dal compromesso tra le diverse esigenze.

Il presidente del Parco regionale e sindaco di Portofino Matteo Viacava dice: “Le norme del parco regionale sono più severe di quelle dei parchi nazionali. Io non sono mai stato contrario al parco nazionale. Ammesso che nasca dai residenti e i cui padri, nonni e bisnonni hanno saputo mantenere il territorio, valorizzarne la bellezza, mantenerne il valore ambientale senza cementificare. Altro punto fermo: la governance deve essere locale. Per altro come avviene nell’Area protetta marina nazionale di Portofino”.