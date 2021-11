Dalla Rari Nantes Sori

Al via il Campionato Under 16. Finita l’ attesa dei nostri ragazzi che questo weekend scenderanno in acqua inaugurando la nuova stagione.

Il Comitato Regionale Ligure ha pubblicato le prime date dei Campionati giovanili: si parte sabato 6 novembre con gli Under 16 maschili. All’ esordio i giovani granata affronteranno in trasferta i pari età del Lavagna ’90. Fischio d’inizio fissato alle 15.30.