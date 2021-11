Pallanuoto/ La Rari Nantes Camogli si presenta ai tifosi - LevanteNews

Dalla Rari Nantes Camogli 1914

In una splendida Giuva Baldini, questo pomeriggio si è svolta la presentazione ufficiale della nuova Rari Nantes Camogli. Entusiasmo e voglia di ripartenza. A una settimana dall’inizio del campionato è stata svelata la Rosa che difenderà i colori bianconeri nell’imminente campionato di serie A2.

Dopo il saluto del Sindaco di Camogli Francesco Olivari, ha preso la parola il Presidente della Rari Massimo Bozzo. “Sono felicissimo di poter iniziare la nuova stagione nella nostra casa”, ha commentato il numero 1 bianconero, “Non nascondo che siano stati mesi molto difficili, ma con l’aiuto e il sostegno di tutti, siamo ancora qua con più entusiasmo che mai. La prima squadra è da sempre il nostro fiore all’occhiello e non vediamo l’ora che inizi il campionato per provare a fare il massimo e arrivare più in alto possibile”.

Un pomeriggio di festa nel quale si è fatto il punto della situazione sulle attività future della società, dal settore giovanile, presentato da Andrea Reali, al settore femminile, guidato da Marilena Sessarego. Dopodiché, è toccato ai giocatori della prima squadra. Grandi applausi per tutti. Da Gardella a Iaci, passando per Caliogna, Cuneo e Cambiaso. Grande entusiasmo sia per i 3 giovani: Rossi, Pirrone e Morello che per i nuovi acquisti Bianco, Ruggieri e Monari. A chiudere il gruppo, naturalmente, ci ha pensato il Capitano Andrea Beggiato, una vera e propria istituzione.

“Sono molto felice del gruppo che sta nascendo”, ha commentato Mister Angelo Temellini, “Quest’anno temo di non essere particolarmente simpatico ai miei giocatori perchè è dal primo giorno che a ogni seduta spingiamo al massimo senza sosta. È bellissimo poter essere nuovamente qui, nella nostra casa, davanti alla nostra gente. Tutto questo, naturalmente, c’era mancato e speriamo di poter dare delle soddisfazioni a tutto l’ambiente”.

La giornata si è chiusa con una bellissima iniziativa che ha visto i giocatori della prima squadra scendere in acqua per un allenamento con i piccoli aquagol. A Camogli si respira aria di ripartenza, un’aria da campionato. Il conto alla rovescia ormai è veramente partito, tra sette giorni si farà sul serio.