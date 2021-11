Golfo Paradiso: “Fattore Comune”, incontri su Igp e Dop - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Consorzio della Focaccia di Recco

Venerdì 12 novembre 2021 “Fattore Comune” Incontri fra Dop e Igp, a Recco, Sori e Camogli (Ge)

Quando il prodotto è sinonimo di un territorio

con il Patrocinio di Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e Regione Liguria; Comuni di Recco, Camogli, Sori e Avegno; Camera di Commercio di Genova.

Con la collaborazione dell’Istituto Statale per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera Marco Polo di Genova e Camogli

Il Consorzio della Focaccia di Recco col formaggio, che ha ottenuto nel 2015 il marchio comunitario I.G.P, per il prodotto di cui porta il nome, organizza venerdì 12 novembre p.v., la quarta edizione di “Fattore Comune” incontri fra DOP e IGP, evento dedicato alle eccellenze agroalimentari tutelate dalla Unione Europea. L’occasione vuole essere presupposto di dialogo e conoscenza tra i produttori e le istituzioni preposte, per esaminare le problematiche inerenti le tutele, presentare i percorsi fatti, illustrare gli obiettivi colti e ipotizzare i piani futuri, l’appeal sul fenomeno del turismo gastronomico, nuove idee per la miglior promozione delle DOP e IGP.

Il programma seguirà la scia degli scorsi anni: al pomeriggio al Teatro di Sori con interventi delle Istituzioni Pubbliche e degli organismi preposti all’anti frode dei prodotti, a seguire “talk show” in cui Consorzi e Amministrazioni pubbliche presenti illustreranno le proprie DOP o IGP, i prodotti, le loro storie e territori guidati da interviste personalizzate.

Apriranno i lavori, preceduti dal benvenuto del Sindaco di Sori Marco Reffo, il Ten. Col. Mario Fiordaliso Reparto Tutela Agroalimentare Carabinieri, per la Regione Liguria il vice Presidente Alessandro Piana e l’ Assessore alle attività produttive Andrea Benveduti. A seguire Gian Marco Centinaio Sottosegretario MIPAF.

Presentano Lucio Bernini e Tinto, carismatico conduttore, con Federico Quaranta, del programma cult di Radio Rai Due Decanter e su La Sette a “Mica pizza e fichi”.

Si alterneranno poi sul palco con i rispettivi Consorzi e relative Amministrazioni Comunali, i Salumi DOP Piacentini, il Salame d’oca di Mortara IGP, il Brà D.O.P., la Robiola di Roccaverano DOP, i Maccheroncini di Campofilone IGP, i Marroni di Castel Del Rio IGP, l’Erbaluce di Caluso DOP, oltre alla Focaccia di Recco IGP,

il Basilico Genovese DOP, l’ Olio DOP Riviera Ligure e l’Enoteca Regionale della Liguria.

Conclusioni Istituzionali e arrivederci nella sua Città del Sindaco di Recco Carlo Gandolfo.

Alla sera (riservata ai media, food blogger e personaggi d’opinione) a Recco in uno dei ristoranti consorziati, l’atteso momento delle degustazioni, organizzato seguendo le normative previste dai Protocolli COVID-19. Grandi banchi d’assaggio con degustazioni dei prodotti DOP IGP in sale dagli ampi spazi che consentono di mantenere le debite

distanze, in sicurezza con la libera circolazione degli ospiti. Sarà l’occasione per conoscersi, dialogare ed avviare anche fattive collaborazione con i partecipanti, un selezionatissimo numero di ospiti.

Presìdi accessi nel rispetto normative anti COVID a cura Croce Verde Recco.

Il sabato 13 novembre, per gli ospiti media che si saranno fermati in Liguria, verrà organizzato un piccolo tour turistico-gastronomico che da Recco porterà gli ospiti a Camogli con visita del borgo marinaro e pranzo con speciali show cooking. Al pomeriggio visita alla Città di Recco, e tempo ancora per due fette di focaccia ….

La Focaccia di Recco col Formaggio I.G.P. è un grande valore aggiunto, riconosciuto ai comuni di Recco, Camogli, Sori e Avegno e si può trovare solo nelle attività consorziate: Ristoranti a Recco: Alfredo – Angelo – Da Lino – Da ö Vittorio – Del Ponte – Manuelina – Vitturin – Focacceria Manuelina. Panifici a Recco: Panificio Moltedo G.B. via Assereto – Panificio Moltedo 1874 via XX Settembre – Tossini via Roma – Tossini via XXV Aprile. Panifici e gastronomia a Recco: Tossini via Assereto – Tossini via Trieste.

Ristoranti a Sori: Edobar – Il Boschetto – Focacceria Tossini.

Focaccerie a Camogli: Focacceria Revello dal 1964. Asporto a Sori:

Focacceria Tossini.

