Sabato 13 novembre alle ore 19, nella parrocchia di Santa Maria Immacolata in via Assarotti a Genova, si celebrerà la Santa Messa in suffragio di don Amos Romano a due anni esatti dal suo incontro con il Signore.

Ricordiamo la figura di don Amos per essere stato sacerdote dinamico ed intraprendente, verace nei gesti e nelle parole, amato e profondamente legato a Camogli e ai camoglini.