Camogli: promontorio di Portofino, lavori di consolidamento - LevanteNews

Da Comunicazione Comune di Camogli

Lavori di consolidamento e bonifica del versante occidentale del promontorio di Portofino fra le località di San Rocco, Mortola e San Nicolò. Lotto 2 – 1° e 2° stralcio.

dall’8.11.2021: interventi relativi alla ripresa del cantiere nel tratto tra il bar Muagetti e il bivio con via San Nicolò.

𝗡𝗲𝘀𝘀𝘂𝗻𝗮 𝗺𝗼𝗱𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝘃𝗶𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮̀.

dal 15.11.2021: nel tratto tra il bar Muagetti e il bivio con via San Nicolò verranno iniziate le opere di completamento del consolidamento con conseguente chiusura.

𝗦𝗮𝗿𝗮̀ 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗻𝘁𝗶𝘁𝗼 𝗶𝗹 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗶𝘁𝗼 𝘀𝘂𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗮𝘀𝘀𝗲𝗿𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗼𝘃𝘃𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲.

dal 29.11.2021: inizieranno i lavori – a carico di iRETI – di ammodernamento dei sottoservizi che interesseranno il tratto di via san Nicolò sottostante la ex Scuola e l’innesto con via Mortola.

𝗡𝗲𝘀𝘀𝘂𝗻𝗮 𝗺𝗼𝗱𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝘃𝗶𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮̀.

Dal 10.1.2022 si procederà oltre che al completamento delle opere di consolidamento alla posa dei sottoservizi – rete idrica, rete nera, gas e pubblica illuminazione -nel tratto di via Mortola compreso tra il bivio con via San Nicolò e la piazza della Chiesa di San Rocco.

𝗩𝗶 𝘀𝗮𝗿𝗮𝗻𝗻𝗼 𝗿𝗲𝘀𝘁𝗿𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗲 𝗺𝗼𝗱𝗶𝗳𝗶𝗰𝗵𝗲 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝘃𝗶𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮̀ 𝗰𝗵𝗲 𝘀𝗮𝗿𝗮𝗻𝗻𝗼 𝗮𝗱𝗲𝗴𝘂𝗮𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝘀𝗲𝗴𝗻𝗮𝗹𝗮𝘁𝗲 𝗮 𝘀𝗲𝗰𝗼𝗻𝗱𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝘃𝗮𝗻𝘇𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗶 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗶.